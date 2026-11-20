Le bitcoin a chuté vendredi sous la barre des 60'000 dollars, pour la première fois depuis début juillet. La plus ancienne des cryptomonnaies se retrouve pénalisée par les inquiétudes sur les taux d'intérêt et les doutes sur l'intelligence artificielle (IA).

Vendredi vers 17h00, la reine des monnaies numériques s'échangeait en baisse de 6,07% à 59'140,83 dollars.

"Pour les investisseurs, cette semaine est un véritable cauchemar. Un cocktail d'incertitudes, mêlant inquiétudes liées aux taux d'intérêt et doutes sur l'IA, pousse les investisseurs à la fuite", relève dans un commentaire Timo Emden, analyste en chef de CapTrader.

Les investisseurs doivent se préparer à la possibilité de nouvelles pertes, notamment au cours du week-end, selon l'expert.

"Il y a quelques mois, la perspective d'une réglementation favorable aux cryptomonnaies avait suscité l'optimisme des investisseurs. Cet enthousiasme a fait place depuis les élections de mi-mandat aux Etats-Unis à une analyse plus lucide et prudente", ajoute-t-il.

Dans leurs projections, les analystes de la plateforme Trading Economics tablent cependant sur un rebond de la devise numérique à 66'230 dollars d'ici fin décembre et à 73'539 dollars dans un an.

/ATS