Plus des deux tiers des personnes ayant immigré en Suisse en 2025 pour y travailler avaient déjà un emploi avant leur arrivée. Ce sont les conclusions de l'enquête sur la migration publiée vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Parmi les immigrés encore sans emploi, deux tiers ont également trouvé un emploi au cours des trois premiers mois suivant leur arrivée en Suisse, précise le rapport.

En 2025, 42% de la population résidante permanente âgée de plus de 15 ans en Suisse était issue de l'immigration, soit, en chiffres absolus, plus de trois millions de personnes.

Près de 80% d’entre elles sont nées à l’étranger alors que 38% des personnes issues de l’immigration possèdent la nationalité suisse. Près de quatre immigrés sur dix sont venus en Suisse pour des raisons familiales.

/ATS