Le gestionnaire d'actifs Partners Group rachète, au nom de ses clients, l'équipementier sportif américain Rawlings Sporting Goods, spécialisé notamment dans le baseball. Aucun montant n'a été dévoilé.

Le groupe zougois a ainsi acquis une participation majoritaire dans l'entreprise fondée en 1887 à Saint-Louis dans le Missouri, selon le communiqué paru jeudi. Les actionnaires existants ainsi que l'organisation sportive nord-américaine Major League Baseball conserveront des parts.

Le fabricant de balles, battes, gants et autres casques les commercialise sous de nombreuses marques telles que Rawlings, Easton, Combat, Miken, Worth, et Tanner Tees. Il détient aussi des centres d'entraînement franchisés en baseball et softball regroupant 228 sites, un chiffre amené à grossir. Il repose sur un modèle de distribution omnicanal, via des revendeurs ou directement auprès de la clientèle, amateure ou professionnelle.

Partners Group compte travailler avec l'équipe dirigeante pour faire de Rawlings "un fournisseur couvrant l'ensemble des sports de terrains en losange, comme le baseball et le softball, comprenant l'équipement, la formation et le développement des joueurs à tous les niveaux".

Les mesures de création de valeur passeront par l'extension de marques encore peu exploitées ainsi que l'innovation et le développement de nouveaux produits.

/ATS