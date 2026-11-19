Les exportations horlogères suisses ont continué de s'étoffer en octobre, signant ainsi leur cinquième mois de croissance consécutif.

Les marges des entreprises restent toutefois sous pression, en raison des hausses de prix de l'or, de la force du franc et des droits de douane américains.

Cette croissance des exportations ne constitue donc pas, à elle seule, un indicateur global de la performance économique de la branche, nuance la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) jeudi dans son relevé mensuel.

Le mois dernier, les livraisons de garde-temps vers l'étranger ont crû de 9,1% à 2,46 milliards de francs et sur les dix premiers mois de l'année, leur valeur cumulée totalise 22 milliards de francs, soit un gain de 3,4% sur un an. En termes de volumes, la progression a été de 12,9% à 1,5 milliard de pièces.

Etats-Unis en tête

Les ventes vers les Etats-Unis, représentant une part de 14,8% des exportations, se sont encore une fois démarquées avec un bond de 60,8%, toujours portés par un effet de base favorable lié aux droits de douane américains. Hong Kong (+7,3%), le Royaume-Uni (+6,5%) et la Corée du Sud (+22,8%) ont également progressé, à l'inverse du Japon (-2,1%), de la Chine (-12,1%), des Emirats arabes unis (-3,2%), ou encore de Singapour (-14,4%).

Les livraisons vers la France se sont envolées de 101,6%, en raison de réexportations vers d'autres marchés.

Par catégorie de matériaux, la croissance repose sur les montres en acier, tant en termes de valeur (+11,2%) que de volumes (+3,2%). En volumes, les segments "autres métaux" (+57,1%) et "autres métaux" (+30,9%), ont eux aussi contribué aux 177'000 pièces supplémentaires exportées par rapport à l'an dernier.

En revanche, les garde-temps en métaux précieux ont quelque peu reculé en volumes (-0,7%) et légèrement augmenté en valeur (-0,4%).

Tous les segments de prix ont progressé, en valeur comme en volume. Les montres dont le prix export dépasse 3000 francs ont progressé de 9,0% en valeur et de 9,7% en volume, tandis que les modèles de moins de 500 francs ont bondi de 23,5%, indique encore la FH. Le segment intermédiaire a enregistré une croissance de 6,6%.

/ATS