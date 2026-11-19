Le patron de SpaceX Elon Musk a accusé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky de "mentir" au sujet d'un nouveau ralentissement en Ukraine du réseau du système de communication satellitaire militaire Starshield.

La semaine dernière, M. Zelensky a assuré que son armée "constatait d'importantes perturbations dans le fonctionnement de Starshield" en Ukraine, envahie par la Russie en 2022, ajoutant qu'il s'agissait "de restrictions de vitesse systématiques".

"C'est faux", a déclaré Elon Musk, lors d'un entretien vidéo depuis la Chine dans le cadre d'un forum organisé par le New York Times. Le président ukrainien "ment" au sujet de restrictions de Starshield, a estimé Musk.

"Ce que j'essaie de vous dire c'est que Zelensky demande en réalité à utiliser les satellites commerciaux Starlink pour des opérations militaires, et nous avons refusé de le faire, comme (...) depuis le début de ce conflit. Point final", a-t-il dit.

Selon Kiev, les terminaux Starshield de SpaceX, version militaire du réseau civil Starlink, cessent actuellement d'émettre au-delà d'une vitesse de déplacement de 160 km/h, comme cela avait déjà été observé en octobre.

D'après Volodymyr Zelensky, cela rend impossible l'utilisation d'intercepteurs contre des drones d'attaque à réaction utilisés par la Russie pour viser notamment Kiev.

Elon Musk, qui s'est aussi défendu d'aider la Russie, a répété mercredi que Starshield était contrôlé par le ministère américain de la Défense.

Une passe d'armes avait déjà opposé l'homme le plus riche du monde au président ukrainien en octobre, quand ce dernier avait accusé Washington d'être à l'origine de limitations similaires.

La Maison Blanche et Elon Musk avaient alors rejeté toute responsabilité. La limitation avait ensuite été levée à la demande de Donald Trump.

/ATS