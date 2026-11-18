Un citoyen russe a été arrêté en Californie et inculpé d'espionnage d'une entreprise du secteur de la haute technologie et de la défense afin d'aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires américaines.

L'entreprise visée n'est pas identifiée mais elle est installée dans la Silicon Valley, est cotée en bourse et serait liée, d'après les informations des médias, "à la guerre entre la Russie et l'Ukraine", via l'utilisation de son logiciel par l'Ukraine, selon l'acte d'accusation daté de mardi.

Une perquisition menée en octobre au domicile du suspect, Igor D'iu, par le FBI a permis de saisir de faux documents américains, dont un passeport et une carte de Sécurité sociale, un carnet contenant une liste d'adresses personnelles et les photos de plusieurs employés de l'entreprise, selon la même source.

Igor D'iu, entré illégalement aux États-Unis fin juillet par la frontière mexicaine, a comparu pour la première fois devant un juge fédéral le 2 novembre et se trouve en détention depuis, précise mercredi le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Il a été recruté et recevait ses instructions, son équipement et un soutien financier de ses commanditaires liés à la Russie ou basés dans ce pays via Telegram, souligne le ministère. Sa mission au service de "la mère patrie" était justifiée par les moyens fournis par l'entreprise à l'Ukraine, selon les mêmes sources.

"Igor D'iu est présumé avoir été recruté, commandé et financé par le gouvernement russe" pour recueillir du renseignement au moyen de "surveillances physiques, d'appareils de pistage électronique et de documents frauduleux", résume Roman Rozhavsky, de la division de contre-espionnage du FBI, cité dans le communiqué.

"La Russie peut s'appuyer sur des agents clandestins et des intermédiaires criminels pour tenter de prendre un avantage dans sa guerre contre l'Ukraine, mais ces tactiques ne mettent pas son gouvernement ou ses collaborateurs à l'abri de la loi", affirme-t-il.

Igor D'iu est notamment inculpé d'être un agent non déclaré d'une puissance étrangère, passible d'une peine maximale de dix ans de prison, et d'utilisation de faux documents d'identité américains.

Sa prochaine comparution est prévue le 24 novembre.

/ATS