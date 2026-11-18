Le président de la Confédération Guy Parmelin a accueilli mercredi l'émir du Qatar avec les honneurs militaires, à l'occasion d'une visite d'Etat de deux jours. Les deux hommes d'Etat ont passé en revue la garde d'honneur sur la Place fédérale à Berne.

Trois autres membres du Conseil fédéral devaient également participer aux entretiens qui ont suivi au Bernerhof avec le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani: le ministre de l'Energie Albert Rösti, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et la ministre des Finances Karin Keller-Sutter, selon une information du Département présidentiel.

D'après la Confédération, cette visite a pour objectif principal d'approfondir les relations, notamment dans les domaines économique, financier et scientifique. Les discussions doivent également porter, entre autres, sur les conflits dans la région du Golfe ainsi que sur les questions d’approvisionnement énergétique.

/ATS