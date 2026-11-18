Le prix de l'or baissait fortement mercredi matin, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'un an. La perspective de nouvelles hausses des taux directeurs aux Etats-Unis, destinées à endiguer la forte inflation, ternit le métal précieux.

Vers 09h25, le prix de l'or reculait de 2,18% à 3766,45 dollars l'once.

"L'or a chuté sous la barre des 3800 dollars l'once, tandis que le dollar continuait de se renforcer, alimenté par les anticipations croissantes d'une accélération du rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale", ont indiqué les experts de la plateforme Trading Economics.

Mardi, le président de la banque centrale régionale de Saint-Louis, Alberto Musalem, avait déclaré que l'économie américaine aurait probablement besoin de "plusieurs hausses des taux d'intérêt" avant le printemps prochain. Pour son homologue de New York, John Williams, la Fed a encore du pain sur la planche pour ramener l'inflation à son objectif de 2%.

La hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'actifs non rémunérateurs tels que l'or, réduisant ainsi son attrait pour les investisseurs.

UBP s'attend à "une évolution latérale avec un léger risque baissier", mais conserve une vue positive sur le métal jaune dans son allocation stratégique.

/ATS