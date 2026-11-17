C'est la fin de l'aventure pour la compagnie de navigation sur le lac des Brenets (NLB). Après des années marquées par la sécheresse, le directeur et capitaine Yvan Durig a mis fin aux activités de l'entreprise familiale et licencié les 13 collaborateurs.

"Ce fut une décision très difficile à prendre, mais j'y étais obligé financièrement", a expliqué mardi à Keystone-ATS Yvan Durig, revenant sur une information d'Arcinfo et de RTN. C'est samedi dernier au terme de la saison qu'il a définitivement cessé l'exploitation de sa flotte.

Au cours de ces dernières années, cette entreprise familiale a été confrontée à l'assèchement du lac et à un recul du nombre des passagers à destination du Saut du Doubs. A cela s'est ajoutée l'épidémie de Covid-19. Tous ces facteurs ont pesé sur les conditions d'exploitation de ce lac situé sur le Doubs.

"Personne n'est venu pour évaluer le problème, rien n'a bougé", a confié Yvan Durig. Le directeur affiche un certain pessimisme quant à un éventuel repreneur de cette flotte forte de trois bateaux. "Personne ne va investir sur ce plan d'eau".

Dérèglement climatique

En 2018 et en 2023, des photos du lac des Brenets, complètement à sec avec les bateaux échoués, étaient devenues un synonyme du dérèglement climatique. Depuis plusieurs années, des experts cherchent une solution pour laisser moins d'eau se perdre en colmatant les brèches du sous-sol karstique.

La NLB, Navigation sur le lac des Brenets, a été fondée en 1962 par Jean-Claude Durig et reprise en 2019 par son fils et actuel patron Yvan Durig. "Mais aujourd'hui, on ne peut plus se projeter dans l'avenir", estime dépité le directeur de la NLB.

/ATS