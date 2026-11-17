La Coalition pour des multinationales responsables peut distribuer des tracts dénonçant la pollution causée par une mine dont Glencore est actionnaire. La justice zougoise a rejeté la demande d'interdiction déposée par le négociant en matières premières.

La Coalition n'est toutefois pas autorisée à publier certaines contributions sur les réseaux sociaux, qui ont entre-temps été supprimées. Selon le tribunal, celles-ci donnaient une image faussée de la responsabilité incombant à Glencore.

En septembre, Glencore avait obtenu dans le cadre d'une procédure d'urgence une décision de justice interdisant à la Coalition de distribuer des flyers sur une enquête concernant la mine d’Antamina au Pérou. Dans une décision rendue publique mardi par le groupe d'organisations de défense des droits humains et de l'environnement, la Cour suprême de Zoug estime qu'il existe un lien entre la mine et les problèmes de santé de la population.

Selon le Tribunal, Glencore, en tant qu’actionnaire minoritaire, peut exercer une influence sur l’exploitation minière.

/ATS