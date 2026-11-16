Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Brigue a été interrompu lundi soir durant près de trois heures entre Lausanne et l'entrée du Valais, en raison d'un dérangement technique. Le trafic a repris à 21h45.

La panne, survenue vers 19h00, a touché toute la signalisation du tronçon entre Lausanne et Roche (VD), une localité située près de Villeneuve, a indiqué Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, à à Keystone-ATS. La compagnie a informé la clientèle.

Les trains arrêtés en route ont été acheminés à vitesse réduite vers la prochaine gare. Un service de bus a été mis en place. Les usagers ont été invités à reporter dans la mesure du possible leurs déplacements sur cette ligne ou à passer par Berne pour se rendre à Sierre ou Sion.

Le porte-parole n'a pas été en mesure de préciser la nature exacte du dérangement. Le trafic a repris progressivement entre Lausanne et Aigle. Les voyageurs devaient toutefois encore s'attendre à des retards et des suppressions ponctuelles de trains dans la soirée.

/ATS