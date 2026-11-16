Nvidia: plus de 150'000 signataires pour le retour de Jensen Huang

Plus de 157'000 signataires d'une lettre ouverte réclament le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, au moins le temps de se défendre face aux allégations qui ont provoqué sa chute jeudi. Elon Musk et plusieurs figures de la Silicon Valley figurent parmi eux.

La lettre demande au conseil d'administration du géant américain des puces pour l'intelligence artificielle (IA) de "ramener Jensen pendant qu'une enquête indépendante établit les faits", sauf à fournir "des preuves convaincantes que son éviction est dans l'intérêt de Nvidia".

"Jensen mérite une procédure équitable, pas un tribunal populaire", écrivent les organisateurs, qui se disent indépendants de Nvidia et de M. Huang.

Le patron emblématique a été balayé par le scandale de ses relations extraconjugales, dont l'une avec une subordonnée et l'autre avec une Chinoise soupçonnée d'espionnage, sur fond d'accusations de contrebande de puces pour l'IA vers la Chine.

Outre le patron de SpaceX, les signataires comptent Tim Sweeney, à la tête de l'éditeur de jeux vidéo Epic Games, et Garry Tan, président de Y Combinator, l'incubateur d'entreprises le plus réputé de San Francisco.

Des salariés de Nvidia

Plus de 7500 signataires se déclarent salariés de Nvidia, soit 18% des effectifs du groupe.

Sous la houlette de M. Huang, Nvidia est devenu un investisseur incontournable de la Silicon Valley, finançant centres de données et start-up, au point de gagner le surnom de "banque centrale de l'IA" mais aussi le reproche d'alimenter une bulle spéculative.

Il défendait les modèles d'IA ouverts, y compris chinois, et luttait contre tous les freins à la course à l'IA, s'opposant sur ces sujets à Anthropic, le créateur de Claude, et son patron Dario Amodei.

Selon le Financial Times, Jensen Huang a évoqué un possible retour avec des proches et l'un de ses alliés dit constituer une cellule de crise formée de dirigeants pour chercher l'appui de la Maison-Blanche.

Vendredi, deux gros actionnaires, Brad Gerstner et Gavin Baker, ont demandé au conseil d'administration de garder "toutes les options" ouvertes.

À Washington, le ministre américain des finances, Scott Bessent, a toutefois plaidé dimanche pour que Nvidia cherche son prochain patron "à l'extérieur". "Il faut un remaniement radical", a-t-il estimé sur la télévision Fox News, sommant l'entreprise d'expliquer si elle a sciemment fermé les yeux sur la contrebande de ses puces vers la Chine.

/ATS