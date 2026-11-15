États-Unis: plus de 6400 vols encore annulés samedi

Plus de 6000 vols ont encore été annulés samedi aux Etats-Unis, au lendemain d'une suspension des décollages provoquée, selon les autorités, par le remplacement de câbles vétustes. Vendredi, 12'000 vols avaient déjà été supprimés, selon le régulateur américain.

Le trafic aérien a repris progressivement samedi dans les aéroports américains, mais sur les 41'000 prévus le même jour, le site de suivi FlightAware avait enregistré samedi soir plus de 6400 annulations.

Une suspension de tous les décollages aux États-Unis vendredi pendant plus de quatre heures a provoqué une pagaille généralisée dans les aéroports. Les autorités espèrent un retour à la normale d'ici à dimanche soir, le temps que la désorganisation des équipages et des appareils se résorbe.

Le gouvernement américain a imputé l'incident à un remplacement raté d'anciennes lignes de communication en fil de cuivre par de la fibre optique sur des infrastructures liées au contrôle aérien.

A la suite de ces travaux "de routine", un routeur est tombé en panne et, dans un effet papillon, cela a "provoqué des problèmes dans la communication avec les avions" et aussi sur des radars, a détaillé samedi le ministre américain des transports, Sean Duffy lors d'une conférence de presse.

"Cette instabilité a commencé à se propager", a précisé pour sa part le patron du régulateur américain de l'aviation, la FAA, Bryan Bedford, et "c'est là que nous avons pris la décision d'arrêter les décollages par mesure de précaution".

Chaos dans les aéroports

L'arrêt de tous les décollages est un événement rarissime. Une telle décision avait été prise en 2023 à cause d'une panne informatique et, avant cela, lors des attentats du 11 septembre 2001.

Files d'attente à rallonge devant les guichets, camping improvisé dans les salles d'embarquement, panneaux d'affichage constellés du rouge des annulations: des centaines de milliers de passagers se sont retrouvés affectés.

"C'est franchement le bazar", résume Lisa Beraid, "épuisée" et "frustrée" à l'aéroport LaGuardia de New York. Son vol a été retardé puis annulé vendredi, elle a été transférée sur un vol prévu samedi matin, finalement annulé, et "maintenant, on ne part plus avant lundi", lâche-t-elle à l'AFP.

Le ministre des transports, qui dénonce depuis longtemps la vétusté des installations du contrôle aérien américain, a pointé du doigt l'entreprise chargée de mener ces travaux. "Nous allons faire rendre des comptes à des gens", a-t-il lancé, après que sa propre conférence de presse a démarré avec du retard en raison d'un problème technique.

Hasard du calendrier, c'est à la veille de cet incident que la Maison-Blanche a demandé aux parlementaires d'approuver une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars pour moderniser le système.

/ATS