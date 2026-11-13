Fusion des coopératives Migros: la Comco renonce à enquêter

Le projet de fusion des coopératives Migros suscite de vives critiques, notamment de la part de l'organisation de défense des intérêts des producteurs Marchés équitables Suisse (FMS), qui exige un examen approfondi de la part du gendarme de la concurrence (Comco).

Ce dernier ne voit toutefois pas de raison d'enquêter à ce stade.

La refonte des dix coopératives régionales en une seule entité n'est pas soumise au contrôle des concentration, a indiqué vendredi à l'agence AWP la vice-directrice de la Commission de la concurrence (Comco) Andrea Graber. Il s'agit d'une restructuration interne à l'entreprise, la fusion n'est de ce fait pas soumise à l'obligation de déclaration.

La Comco n'interviendrait qu'en cas d'indices concrets d'éventuelles violations de la loi sur les cartels, ce qui n'est pas le cas pour l'heure, a ajouté Mme Graber.

FMS craint que les producteurs ne subissent une pression accrue, en raison de la position forte du groupe en termes d'achats. Il conviendrait d'examiner si la suppression des décisions d'achat régionales autonomes accroît la dépendance des fournisseurs et renforce le pouvoir de marché de Migros, a indiqué l'association vendredi. En mai dernier, FMS avait déjà saisi la Comco au sujet d'une déduction forfaitaire obligatoire de 3% imposée aux producteurs suisses de fruits et légumes, une plainte restée sans suite.

Engagement sur les prix

L'organisation adresse en outre quatre revendications à Migros: la garantie de prix à la production équitables et couvrant les coûts, ainsi que le respect des prix indicatifs. Elle exige ensuite une protection contre les conditions d'achat unilatérales, ainsi que davantage de transparence dans les appels d'offres et les comparaisons de prix, afin que les producteurs ne soient pas montés les uns contre les autres. Enfin, les possibilités d'approvisionnement régional et les interlocuteurs doivent être maintenus, afin que les petites exploitations puissent continuer à être prises en compte.

Le géant orange balaie ces craintes expliquant que la fusion modifiait sa structure, mais pas son engagement en faveur de prix équitables et de partenariats fiables, peut-on lire dans un communiqué. Les assortiments régionaux, de même que la proximité avec les producteurs et les fournisseurs restent en place.

Fin octobre, Migros avait annoncé abandonner sa structure décentralisée centenaire en fusionnant ses dix coopératives régionales en une seule. Le géant orange entend par ce biais accélérer ses processus de décision, rationnaliser les investissements et renforcer sa compétitivité face à la concurrence des distributeurs étrangers à bas coût en Suisse, ainsi que le tourisme d'achat.

Cette fusion, sur laquelle les 2,3 millions de coopérateurs seront appelés à se prononcer mi-2027, aura des conséquences, pour l'heure non quantifiées, sur le personnel administratif et la direction.

to/cg/ra/rr/al

/ATS