Des hackers nord-coréens volent 400 millions de dollars avec l'IA

Des hackers liés à la Corée du Nord ont volé plus de 400 millions de dollars en recourant à des appels vidéo truqués grâce à l'intelligence artificielle (IA), a déclaré le FBI américain jeudi. Ces agissements sont décrits par le FBI sous le terme "FaceStealer".

La police fédérale américaine a accusé en novembre des hackers affiliés à Pyongyang du piratage de 6 milliards de dollars au détriment de la plateforme de cryptomonnaie Binance, des accusations que la Corée du Nord rejette.

"Le régime nord-coréen a recours aux bénéfices de vols de cryptomonnaie à grande échelle pour financer ses programmes d'armements illégaux, volant des milliards de dollars ces dernières années", a déclaré le directeur de la branche cyber du FBI, Brett Leatherman.

Selon l'agence américaine, en plus de l'attaque de Binance, les hackers nord-coréens ont ciblé de manière "agressive" des particuliers grâce à des "tactiques trompeuses d'ingénierie sociale".

Ces agissements, décrits par le FBI sous le terme "FaceStealer", ont mené au vol de plus de 400 millions de dollars au cours des 18 derniers mois. Les hackers se font passer pour une personne connue de la victime, et l'attirent dans un échange vidéo "deepfake" truqué grâce à l'IA.

Prétextant un problème technique, ils amènent leur victime à cliquer sur un lien, qui installe un logiciel pirate sur leur appareil, qui va exploiter toutes les données disponibles.

"FaceStealer est un schéma d'ingénierie sociale hautement efficace, capable de tromper même les utilisateurs d'informatique les plus expérimentés techniquement et les plus conscients en termes de sécurité", a souligné Patrick Grandy, directeur adjoint de l'antenne du FBI de Los Angeles.

/ATS