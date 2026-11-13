Ventes et bénéfice semestriels en hausse pour Richemont

Le groupe de luxe genevois aux 23 maisons Richemont a affiché des résultats en hausse au premier semestre de son exercice décalé 2026/2027, clos fin septembre. La direction n'a pas donné de prévisions chiffrées pour la seconde partie d'exercice.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a atteint 12,28 milliards d'euros (11,3 milliards en francs au cours du jour), en hausse de 16% sur un an, ou 17% en monnaies locales, indique un communiqué paru vendredi.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 3,12 milliards d'euros, soit une augmentation de 33%. La marge afférente est affichée à 25,5% contre 22,2% précédemment.

Le résultat net a ainsi atteint 2,52 milliards d'euros, après 1,81 milliard un an plus tôt.

Dans le segment de la joaillerie, les recettes ont crû de 19% à 9,1 milliards d'euros. L'horlogerie a suivi la même tendance en prenant 10% à 1,7 milliard.

Toutes les régions ont participé à la croissance du groupe.

Ces résultats répondent aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur des ventes de 12,26 milliards d'euros, dont 9,26 milliards dans la joaillerie et 1,64 milliard dans les montres. L'Ebit était attendu à 2,89 milliards et la marge correspondante à 23,6%.

Pour la suite de son exercice 2026/2027, le propriétaire de Cartier, Van Cleef & Arpels ou encore Piaget ne donne pas de prévisions chiffrées.

/ATS