Le groupe fribourgeois Cremo accentue sa restructuration

En difficulté, Cremo accélère sa restructuration. Le groupe laitier fribourgeois entend concentrer ses activités à Villars-sur-Glâne, son siège, à l’horizon 2030. Il cherche des repreneurs pour tous ses autres sites. Des dizaines d'emplois sont en péril.

La réorganisation vient d’un nouveau plan stratégique baptisé Convergence. Cremo se concentrera à l’avenir uniquement sur trois domaines clés: le beurre et les matières grasses laitières; les poudres de lait, protéines et composants laitiers à haute valeur ajoutée; et les fromages, en particulier les AOP.

Dans un communiqué publié jeudi, l'entreprise dit rechercher des repreneurs pour toutes ses autres activités. Pour chacune, plusieurs options seront étudiées: production confiée à un partenaire et poursuite de la commercialisation, vente de l’activité ou encore arrêt définitif.

Cremo, qui emploie 650 collaborateurs pour l'heure, devrait poursuivre ses activités dans le Grand Fribourg avec 60% de ses effectifs actuel, soit un peu moins de 400 personnes.

/ATS