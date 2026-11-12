Toujours plus de passagers à l'aéroport de Zurich en octobre

La fréquentation de l'aéroport de Zurich a augmenté en octobre par rapport au même mois l'année dernière. Ce sont surtout les passagers en transit qui ont animé le tarmac.

Flughafen Zürich, l'exploitant de l'aéroport de Kloten, a enregistré 3,17 millions de passagers en octobre, soit 0,1% de plus en glissement annuel, chiffre un communiqué mercredi. Le nombre de voyageurs locaux s'est inscrit à 2,3 millions, alors qu'ils ont été 865'828, soit une part de 27,3% du total, à attendre leur correspondance.

Il y a eu au total 1,2% de plus de mouvements d'avions sur un an, à 24'914 décollages et atterrissages. En revanche, le nombre moyen de passagers par vol a reculé de 2,5%, à 141,4. Et, le taux d'occupation des sièges a diminué de 1,4 point de pourcentage, à 82,9%.

Les chiffres d'affaires des commerces situés dans l'enceinte de l'aéroport ont fléchi de 0,6% à 58 millions de francs.

Pour le fret, 34'219 tonnes ont été traitées, soit 14,1% de moins sur un an.

/ATS