Nvidia s'apprête à limoger Jensen Huang, dit le Wall Street Journal

Le conseil d'administration de Nvidia s'apprête à évincer son cofondateur et directeur, Jensen Huang, rapporte le Wall Street Journal. Le dirigeant du géant des puces électroniques fait face à une liste croissante de polémiques, notamment des liaisons extraconjugales.

Selon le Wall Street Journal de mercredi, le conseil d'administration de l'entreprise technologique s'apprêtait à se réunir dès aujourd'hui pour décider de l'avenir de M. Huang.

Le New York Times a rapporté mercredi que M. Huang était également impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale avec une subordonnée, affirmant qu'il existait des preuves vidéo sur le dirigeant de 63 ans en train de se montrer affectueux envers la vice-présidente de Nvidia chargée des soins de santé, Kimberly Powell.

Cette révélation concernant la deuxième liaison fait suite à la reconnaissance par M. Huang d'une relation avec Alice Huang, une cadre supérieure de la société Megaspeed, spécialisée dans les centres de données et basée à Singapour.

Liaison avec une espionne chinoise

Les services de renseignement américains auraient diffusé au printemps dernier une note affirmant qu'Alice Huang était une agente du ministère chinois de la sécurité d'État. Jensen Huang a admis avoir fréquenté Alice Huang, avec laquelle il n'a aucun lien de parenté.

"J'ai été infidèle à ma femme", a-t-il écrit dans une note adressée ce week-end aux employés de Nvidia. Le Wall Street Journal a rapporté que les deux avaient été photographiés ensemble à Taïpei en 2024 et 2025.

Les actionnaires de Nvidia ont intenté un recours collectif contre Jensen Huang et le géant des cartes ou processeurs graphiques pour l'IA, lui reprochant de ne pas avoir divulgué aux investisseurs des informations concernant cette relation.

Le cours de l'action Nvidia s'est effondré ces derniers jours depuis que Jensen Huang a admis cette liaison.

/ATS