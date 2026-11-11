Le tourisme suisse résilient malgré la crise au Moyen-Orient

Le tourisme suisse devrait de nouveau prouver sa résilience dans le contexte de la crise au Moyen-Orient. Les hôtels helvétiques ne devraient essuyer qu'un léger fléchissement des nuitées en 2026, estime mercredi Suisse Tourisme.

Les fortes perturbations du trafic aérien, consécutives à la guerre israélo-américaine contre l'Iran, ont été un obstacle à l'arrivée des touristes en provenance d'Asie et des pays du Golfe. L'Asie du Sud-Est (-19,0%), l'Inde (-18,4%) et les pays du Golfe (-15,9%) enregistreront ainsi des baisses marquées, selon les prévisions de l'organisme de promotion touristique de la Suisse.

Les principaux marchés européens, l'Allemagne (-0,3%), le Royaume-Uni (-3,6%), la France (-0,5%) ainsi que les pays du Benelux (-1,9%) devraient accuser également une baisse.

Ces difficultés sont toutefois partiellement compensées par la bonne tenue du marché intérieur, qui pèse pour plus de la moitié de la demande, ainsi que de la clientèle venue des Amériques. Le Brésil (+7,4%), le Canada (+4,7%), le Japon (+2,0%) et le marché intérieur suisse (+0,6%) devraient ainsi progresser cette année.

Le tourisme en provenance des Pays du Golfe a été différemment freiné selon la région. Ainsi, entre janvier et août, Genève a essuyé un repli de 12,6% des nuitées pour ces visiteurs, tandis que les Grisons ont réalisé sur la même période 12,6% de nuitées supplémentaires avec cette clientèle. Genève Tourisme a expliqué que la diminution de la demande en provenance des Pays du Golfe ne s'expliquait pas uniquement par la guerre en Iran.

Les prévisions de Suisse Tourisme pour l'année en cours font état d'un repli de 1,0% des nuitées hôtelières à 41,1 millions.

Envolée des prix en Chine

Les vents contraires continueront de souffler en 2027, avec également en première ligne les prix du kérosène qui ont renchéri les voyages. Ainsi, les agences de voyages en ligne chinoises tablent pour 2027 sur des billets d'avion vers l'Europe de 20 à 30% plus chers.

En outre, à l'instabilité géopolitique s'ajoutent les perturbations sociales et politiques dans plusieurs villes européennes avec les manifestations ainsi que les préoccupations sur la sécurité du trafic aérien, avec les alertes à la bombe en série enregistrées dernièrement.

Par conséquent, Suisse Tourisme s'attend à tout juste maintenir le nombre de nuitées en 2027 (-0,3%). L'Asie devrait progresser de 6% et compenser en partie les reculs de 2026, tandis que le marché intérieur et les marchés de proximité fléchiront légèrement (respectivement -0,6% et -1,1%).

/ATS