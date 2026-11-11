Swiss Life poursuit sa croissance sur neuf mois

Le groupe zurichois Swiss Life a augmenté ses revenus sur les neuf premiers mois de l'année, tant dans le domaine de l'assurance-vie, son coeur de métier, que dans celui des commissions. Cette croissance a concerné l'ensemble des divisions.

Entre janvier et septembre, Swiss Life a vu ses recettes de primes croître de 8% en monnaie locale par rapport à l'exercice précédent à 17,4 milliards de francs, rapporte mercredi le géant de la prévoyance dans un communiqué. Quant au produit issu des commissions, il a progressé de 8% en monnaie locale à 2,0 milliards.

Les afflux nets d'argent frais (TPAM) ont atteint 8,5 milliards, contre 15 milliards il y a un an. Les avoirs sous gestion de l'unité TPAM se sont élevés à 161 milliards, en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe a également réalisé des produits directs des placements de 2,9 milliards de francs, contre 3,1 milliards il y a un an.

Swiss Life estime son taux de solvabilité (ratio SST) à environ 205% au 30 septembre. L'assureur-vie ne publie généralement pas son bénéfice à cette période de l'année.

Le résultat des primes dépasse les attentes des analystes contactés par l'agence AWP, qui l'estimaient à 16,6 milliards. Celui des commissions, attendu à 2,0 milliards, se situe dans la cible.

Concernant les perspectives, Swiss Life ambitionne de porter son résultat lié aux commissions à plus de 1 milliard de francs d'ici 2027 et à réaliser un rendement des fonds propres situé entre 17 et 19%.

Début septembre, la direction avait annoncé une importante réduction d'effectifs. Quelque 600 postes sur les près de 11'000 que compte le groupe devraient être supprimés d'ici à 2028. Les économies visées se montent à 150 millions.

/ATS