Nissan: prévisions maintenues malgré la chute des ventes en Chine

Le constructeur automobile japonais Nissan a essuyé entre juillet et septembre une perte nette inattendue sur fond d'effondrement de ses ventes en Chine, qu'il entend compenser par sa résistance aux Etats-Unis, ce qui l'a conduit à maintenir ses prévisions.

Au deuxième trimestre de son exercice décalé 2026-2027, le groupe a enregistré une perte nette de 43,5 milliards de yens (230 millions de francs), moins élevée que celle de 106 milliards de yens sur la même période l'an dernier, mais à rebours du petit bénéfice anticipé par les analystes sondés par l'agence Bloomberg.

Selon des chiffres publiés mercredi, son chiffre d'affaires est cependant en hausse de 8% sur un an à 3110 milliards de yens, conforme peu ou prou aux attentes.

Le constructeur japonais, dont le français Renault détient 35%, a au final laissé inchangées ses prévisions de résultats financiers pour l'exercice, qui s'achèvera fin mars 2027.

Il a en revanche revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes de véhicules, à 3 millions d'unités au mieux, en raison de sa délicate situation en Chine.

Ce marché crucial est dominé par pléthore de constructeurs locaux se livrant une guerre des prix avec des véhicules électriques sophistiqués, alors que la demande même s'effrite. Nissan y perd toujours davantage de terrain: ses ventes en volume y ont plongé de 32,1 % au deuxième trimestre, accélérant fortement leur repli.

Par contraste, ses ventes ont progressé de 10,7% au Japon, et de 1,4% aux Etats-Unis où le constructeur nippon a musclé la production de ses usines locales pour échapper aux barrières douanières imposées par Washington aux véhicules importés.

"La dynamique des ventes demeure solide aux États-Unis et au Japon, les perspectives pour ces deux marchés ayant été revues à la hausse. La situation en Chine est sensiblement différente: une demande plus faible, une transition vers les véhicules +à énergies nouvelles+ plus rapide que prévu et une concurrence accrue exercent une pression sur les ventes plus forte qu'initialement anticipé", reconnaît le groupe.

Structurellement déficitaire et affaibli après avoir échoué à suivre la transition vers les véhicules électriques et hybrides, Nissan avait annoncé fin 2024 vouloir réduire drastiquement son nombre d'usines et couper dans ses effectifs, avant de rationaliser sa gamme de modèles.

Après un exercice 2025-2026 maussade marqué par une perte de 2,88 milliards d'euros sur fond de douloureux efforts de restructuration, le groupe demeure plombé par des coûts élevés et ses faibles ventes en Chine ; il doit aussi faire face à un endettement important et accélérer sa délicate transition vers l'électrique.

Le constructeur japonais a ainsi engrangé en juin-septembre un bénéfice opérationnel de 2,12 milliards de yens, divisé par 25 sur un an et vingt fois moins qu'espéré par le marché.

/ATS