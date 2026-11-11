Alcon maintient le cap, mais abaisse la mire après neuf mois

Le géant des implants et consommables ophtalmiques Alcon s'est maintenu sur la voie de la croissance entre juillet et fin septembre, nonobstant un léger accès de faiblesse dans le domaine des lentilles intraoculaires. La direction affine ses objectifs.

Les recettes au troisième trimestre ont enflé de 4,9% à 2,72 milliards de dollars (2,24 milliards de francs). L'excédent brut d'exploitation (Ebit) a bondi de 14,8% à 381 millions, à la faveur d'une extension d'environ 120 points de base de la marge afférente à 14,0%. Le bénéfice net s'est enrobé de près d'un dixième à 260 millions, égraine un compte-rendu diffusé mardi soir.

Hors facteurs jugés exceptionnels, la multinationale genevo-texane se calcule une marge d'exploitation de base de 21,8%, agrémentée de quelque 180 points de base sur un an. Le bénéfice de base par action atteint 91 cents, contre 79 cents un an plus tôt.

Si le chiffre d'affaires s'inscrit dans le bas des projections des analystes consultés par l'agence AWP, la rentabilité sous-jacente dépasse de peu l'estimation la plus optimiste.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les ventes ont progressé de 7% à 8,18 milliards. Le bénéfice par action dilué a par contre reculé à 92 cents, contre 1,53 dollar un an plus tôt, en raison notamment d'un amortissement de 402 millions liée à l'abandon des programmes d'implants intraoculaires acquis auprès de PowerVision. Le bénéfice par action ajusté progressé de 31 cents pour s'établir à 2,60 dollars.

Implants chirurgicaux en trompe l'oeil

Par divisions, Surgical affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 1,48 milliard, en progression de 4% nonobstant un recul de 2% de la contribution des implants, à 422 millions.

Vision Care affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 1,24 milliard, en hausse de 6%. Dans ce segment, les ventes de lentilles de contacts affichent une progression de 4% à 737 millions, alors que celles de soins oculaires ont progressé de 8% à 500 millions.

Alcon précise désormais tabler sur une hausse du chiffre d'affaires d'environ 6%, contre une fourchette de 5-7% précédemment. La progression du bénéfice par action ajusté en monnaies locales est attendue entre 12% et 14%, contre 12% à 15% auparavant. La marge opérationnelle de base devrait s'améliorer de 100-150 points de base, contre 90-190 points de base auparavant.

Cité dans le communiqué, le directeur général David Endicott note que l'entreprise reste sur la voie pour atteindre les objectifs de croissance de 6% des ventes et d'une progression de 10% ou plus pour le bénéfice de base par action, malgré la pression de la compétition dans certains domaines spécifiques.

Les analystes accueillent une performance trimestrielle sans grande surprise. Les experts d'UBS déplorent une croissance un peu moins vigoureuse qu'escompté, mais reconnaissent des progrès en matière de rentabilité. Les homologues d'Octavian considèrent qu'à l'exception des implants, la copie rendue reste honorable.

Abonnée aux montagnes russes, la nominative Alcon décrochait mercredi en fin de matinée de 5,4% à la Bourse suisse pour afficher un cours de 58,54 francs, lanterne rouge incontestée d'un SMI en recul de 0,30%.

/ATS