Stadler Rail accélère son expansion au Kazakhstan

Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail renforce sa présence au Kazakhstan. Le groupe thurgovien a mis en service mercredi ses premières voitures-lits "Charme", produites localement à Astana, pour le compte des Chemins de fer kazakhstanais (KTZ).

Le contrat prévoit la livraison de 557 wagons-lits et leur maintenance sur 20 ans, avec des mises en service prévues jusqu'à fin 2030, précise un communiqué. Plus de 100 voitures, fabriquées localement, ont déjà été réceptionnées en octobre. Elles circuleront notamment sur la ligne de 1300 kilomètres reliant Astana à Almaty.

Au delà de cette commande, Stadler investit dans le développement de ses capacités industrielles kazakhes. Après avoir modernisé l'usine d'Astana pour plus de 5 milliards de tenge kazakh (environ 9 millions de francs), le groupe de Bussnang engage plus de 14 milliards supplémentaires (25 millions de francs) dans des ateliers de soudage et de peinture de caisses de wagons en aluminium.

Présentées comme les premières installations hautement automatisées de ce type en Asie centrale, elles devraient créer une centaine d'emplois supplémentaires. Le site emploie actuellement plus de 700 spécialistes locaux.

Au total, les investissements de Stadler au Kazakhstan doivent atteindre au moins 29,5 milliards de tenge (53 millions de francs) entre 2023 et 2031.

/ATS