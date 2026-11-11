Avant les législatives, l'Espagne en grève générale

"Baisser les loyers, augmenter les salaires": arrêts de travai et manifestations rythment mercredi la première journée de grève générale depuis 2012 en Espagne, pour défendre l'accès au logement et le pouvoir d'achat, à trois semaines des législatives du 29 novembre.

La mobilisation, jugée "très importante" dans certains secteurs par les syndicats mais "faible" par le patronat, servira de baromètre du mécontentement social avant ce scrutin particulièrement indécis. Des défilés sont attendus en fin d'après-midi à Madrid et Barcelone.

"Les prix ont augmenté de façon incroyable et on ne s'en sort pas avec les salaires que nous avons", déplore auprès de l'AFP Cristina Gorroño Goitia, 54 ans, employée pour un opérateur de téléphonie mobile.

Comme elle, plusieurs centaines de manifestants et militants ont bravé la pluie pour se rassembler en milieu de journée sur la place de Cibeles, devant l'hôtel de ville de Madrid.

Isabel Iglesias, une infirmière de 27 ans, réclame elle aussi, à l'instar des syndicats, des contrats de location à durée indéterminée: "La question du logement est ce qui me préoccupe le plus", explique cette jeune femme qui gagne 1700 euros par mois et paie, en couple, 1000 euros de loyer.

"Acheter un logement, c'est impossible", dit-elle.

"Futur pas très prometteur"

"Le futur n'est pas très prometteur", regrette ainsi Jaime Vázquez, venu avec sa fille de 15 ans, Noa, "pour que (ses) enfants et (ses) petits-enfants, (...) puissent avoir accès à un logement, qui est un droit constitutionnel".

À Barcelone, Inés Oliveras, une surveillante de 29 ans, résume les revendications de nombreux manifestants: "Je veux un salaire correct, je veux mener une vie normale, avoir mon propre logement, ne pas avoir à compter chaque euro juste pour pouvoir acheter à manger".

Un peu partout dans le pays, des activistes ont mené des opérations de blocage sur plusieurs axes routiers et installé des piquets de grève autour de centres logistiques. A Madrid, l'artère très touristique de Gran Vía a été temporairement bloquée par des manifestants ensuite évacués par des policiers.

"Il y a une participation très importante dans les secteurs qui travaillent en rotation d'équipes", a assuré Unai Sordo, le secrétaire général des Commissions ouvrières (CCOO), le premier syndicat national, parlant d'"une journée charnière dans l'histoire récente de l'Espagne".

L'UGT, l'autre grand syndicat, a lui aussi salué une mobilisation "massive" pour une grève "juste", avec une participation plus importante dans les zones côtières du nord, de l'est et du sud de l'Espagne, confrontées à une "forte pression" immobilière.

"On observe un faible suivi de la grève dans la plupart des secteurs et régions mais un peu plus élevé dans les zones et métiers plus syndiqués", a de son côté affirmé l'organisation patronale CEOE.

Trains et vols annulés

Quatorze ans après la dernière mobilisation de cette ampleur dans la quatrième économie de la zone euro, le taux de grévistes sera particulièrement scruté.

Même si un service minimum est assuré, 24% des trains à grande vitesse de la compagnie nationale Renfe ont été supprimés, a-t-elle annoncé, et 85 vols au départ ou à destination de l'aéroport de Barcelone ont été annulés, selon une source au sein d'Aena, l'opérateur aéroportuaire.

Dans la grande ville de Catalogne, les bus et les métros sont à l'arrêt depuis 09h30, avant un service minimum assuré à hauteur de 25% attendu entre 16h30 et 21h00, selon l'entreprise publique TMB.

Les principaux syndicats du pays ont appelé à cette grève dans le prolongement du mouvement de protestation né fin septembre après l'expulsion de son appartement de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans, décédée quelques jours plus tard.

"Ce n'est que le début", a assuré mercredi Alicia del Río, porte-parole du Syndicat des locataires, demandant un changement de "modèle de logement".

Le syndicat CCOO réclame la construction dans les prochaines années d'au moins 1,5 million de logements à prix encadrés.

C'est après avoir échoué à faire adopter par les députés un paquet de mesures destiné à enrayer la crise du logement que le Premier ministre Pedro Sánchez a avancé au 29 novembre les élections législatives, initialement prévues en 2027.

Critiqué par les manifestants, il soutient pourtant le mouvement et entend faire adopter dès jeudi une partie de ces mesures au Parlement.

La grève est en revanche vivement critiquée par le Parti populaire (droite), qui a promis d'abroger ces décrets en cas d'arrivée au pouvoir, et Vox (extrême droite).

/ATS