Credit Suisse: ex-président sanctionné dans l'affaire des filatures

Le Département fédéral des finances (DFF) aurait sanctionné Urs Rohner, l'ancien président ...
Credit Suisse: ex-président sanctionné dans l'affaire des filatures

Urs Rohner (ici en 2019) compte porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.

Photo: Keystone/ENNIO LEANZA Photo: Keystone/ENNIO LEANZA

Le Département fédéral des finances (DFF) aurait sanctionné Urs Rohner, l'ancien président de feu Credit Suisse, pour son implication dans l'affaire des filatures du banquier star Iqbal Kahn. C'est ce qu'annoncent jeudi le magazine Republik et la radio alémanique SRF.

M. Rohner écoperait ainsi d'une amende de 25'000 francs, selon les médias. Il aurait fourni des informations erronées à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), des reproches que le principal intéressé nie "intégralement et avec force". La décision du DFF ne serait pas définitive.

L'ex-président du conseil d'administration de Credit Suisse compte porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.

/ATS


 

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