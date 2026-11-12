Le Parlement valaisan ouvert à la création d'une AOP pour le vin

Quatre députés du Centre du Valais romand, du PLR, de l'UDCVR et des Vert-e-s militent pour la création d'une AOP Valais pour le vin. Pour y parvenir, ils demandent au Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Conseil fédéral. Jeudi, le Parlement a soutenu leur postulat.

Ces élus souhaitent une révision du cadre législatif viti-vinicole suisse dans le cadre de la PA 30+ (politique agricole à partir de 2030).

"Malgré le fait que la consommation de vin continue et va continuer à diminuer, la production reste toujours plus importante que ce qui est consommé. De plus, la concurrence étrangère demeure forte et ne pourra être jugulée à court terme", ont résumé, en introduction à leur postulat, Léonard Dorsaz (Les Vert-e-s), Mathias Delaloye (UDCVR), David Rossier (PLR) et Emmanuel Chassot (Le Centre du Valais romand).

Ne pas confondre AOC et AOP

La PA30+ souhaite "une plus grande responsabilité des branches agricoles", ont également rappelé les postulants. "Introduire le système AOP pour les produits viti-vinicoles, c'est viser cet objectif."

Pour rappel, l'AOP a une approche différente, qui permet en particulier de définir un terroir au-delà des limites politiques d'une commune, ce que l'AOC interdit. Une AOP repose sur un cahier des charges établi par la branche, gérée et contrôlée par celle-ci, l'Etat gardant un rôle d'accréditation et d'arbitrage.

Le PLR minorisé

Lors des débats, jeudi au Parlement, Valériane Grichting (PLR) a soutenu l'idée de privilégier les voies institutionnelles existantes. Pour elle, mieux vaut passer par la députation valaisanne aux Chambres fédérales que de porter cette démarche via le Conseil d'Etat.

Accepté, le postulat a été accepté par 86 oui, 33 non et 3 abstentions. Il a été transmis au Conseil d'Etat pour réponse.

/ATS