La population active a progressé de 0,5% au troisième trimestre, en comparaison annuelle. Au total, la Suisse comptait 5,39 millions de personnes en emploi. La progression était toutefois moins élevée en équivalent plein temps, avec une hausse de 0,1% sur un an.

Le taux de chômage, selon la définition du Bureau international du travail (BIT), a augmenté, passant de 5,1% à 5,6% en Suisse, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Un chômeur au sens du BIT est une personne n'exerçant pas d'emploi, ayant recherché un travail au cours des quatre semaines précédentes et étant disponible pour travailler, précise l'OFS. En tout, 288'000 personnes se trouvaient dans cette situation en Suisse, soit 27'000 de plus par rapport à la même période un an plus tôt.

La méthodologie de calcul est différente de celle utilisée par le Secrétariat d'État à l'économie (Seco), qui se base sur les chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement (ORP). A fin septembre, le taux de chômage calculé par le Seco était ainsi de 3,0%.

En calculant le taux de chômage au sens du BIT, il est possible de dresser des comparaisons internationales. Les 5,6% enregistrés en Suisse au troisième partiel peuvent être ainsi comparés au 6,2% calculés pour l'Union européenne (UE). Les pays voisins ont également vu le taux de chômage progresser sur un an entre juillet et septembre. Ce taux est passé de 3,9% à 4,2% en Allemagne, de 7,9% à 8,4% en France, de 5,6% à 6,5% en Italie et de 5,5% à 6,1% en Autriche.

/ATS