Des colis particulièrement volumineux en Valais

Une analyse réalisée par la Poste révèle des faits surprenants: les colis les plus volumineux et les plus lourds sont envoyés à destination du Valais. Et en décembre, les colis deviennent partout plus légers et plus petits, a communiqué la Poste jeudi.

L'étude de l'entreprise a porté sur 620 millions d'envois entre 2022 et 2026. Elle a révélé que le Valais réceptionne les paquets les plus lourds: les colis distribués dans ce canton pèsent en moyenne 3,53 kg, soit environ un tiers de plus qu’à Schaffhouse (2,66 kg). Le Valais est en tête également en termes de dimensions: les colis y sont en moyenne environ 56% plus volumineux qu’à Neuchâtel.

L'analyse montre aussi les préférences régionales en matière de réception des colis. Dans les 26 cantons, l’autorisation de dépôt permanente est l’option de distribution la plus souvent enregistrée. Elle concerne 20 % des envois analysés dans le canton d’Uri, contre 3,9 % dans celui de Genève.

Fribourg mise sur les voisins, Genève sur l’étage

A l’inverse, la part des envois concernés par une interdiction expresse de dépôt atteint 5,1 % à Bâle-Ville, contre 0,55 % dans le canton d’Uri. Dans le canton de Fribourg, la distribution chez un voisin concerne 3,14 envois sur 1000, contre 0,68 à Appenzell Rhodes-Intérieures.

Genève se distingue par la distribution à l’étage , qui représente 34% des instructions permanentes. Une telle instruction est enregistrée pour environ 9 envois sur 1000 dans le canton de Genève, contre près de 3 sur 1000 dans le canton de Vaud, en deuxième position.

Encore un fait étonnant: pendant la période de Noël, les colis deviennent partout plus légers et plus petits. De novembre à décembre 2025, le poids moyen a diminué de 2,92 à 2,62 kg, soit une baisse de plus de 10%. La taille moyenne a également reculé. Cet effet caractéristique du mois de décembre s’est confirmé pour l’ensemble des années prises en considération.

/ATS