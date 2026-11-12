Le patron de Nvidia Jensen Huang démissionne

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a démissionné jeudi, mettant fin à 33 années passées à la tête du groupe. Son départ intervient après des révélations sur deux relations extraconjugales, dont l'une avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine.

Le conseil d'administration de Nvidia a indiqué que M. Huang quittait également ses fonctions de président et d'administrateur, avec effet immédiat.

La directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim à la direction générale et le conseil d'administration examinera des candidatures internes et externes afin de lui trouver un successeur permanent.

"Le conseil d'administration et l'entreprise remercient Jensen pour sa contribution inestimable à la société et à l'ensemble du secteur", est-il écrit dans le communiqué. Nvidia n'a pas donné de raison à son départ.

L'Américano-Taïwanais a admis durant le week-end avoir été "infidèle à (sa) femme", en se disant prêt à en assumer les conséquences. Une relation extraconjugale impliquant Alice Huang, une cadre d'entreprise chinoise soupçonnée d'être une espionne à la solde de Pékin, selon le renseignement américain, ce que Pékin dément catégoriquement.

Le New York Times a rapporté mercredi que M. Huang était impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale, cette fois avec une subordonnée, la vice-présidente de Nvidia chargée de la santé, Kimberly Powell.

Âgé de 63 ans et connu pour son allure décontractée, Jensen Huang dirigeait Nvidia depuis sa création, en 1993, faisant de l'entreprise le premier concepteur au monde de puces utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles d'intelligence artificielle (IA).

Le conseil d'administration a indiqué avoir nommé Harvey Jones, ancien patron de Synopsys (spécialiste du développement de logiciels pour l'industrie des semi-conducteurs), à sa présidence.

"Le conseil d'administration a pleinement confiance en Colette et dans l'équipe dirigeante, et nous nous attendons à ce que les activités de l'entreprise (...) se poursuivent sans interruption", a déclaré M. Jones, cité dans le communiqué.

Mme Kress a affirmé être déterminée à "poursuivre sur les bases extraordinaires que Jensen a construites au cours des 33 dernières années."

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Nvidia plongeait de plus de 11 %.

/ATS