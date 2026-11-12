Chômeurs frontaliers: coûts supplémentaires pour Berne

La Commission européenne a informé jeudi Berne d'une modification des compétences concernant ...
Chômeurs frontaliers: coûts supplémentaires pour Berne

Il appartient désormais au pays dans lequel la personne au chômage a travaillé en dernier qui doit verser les allocations chômage. Cela pourrait coûter cher à la Suisse.

Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

La Commission européenne a informé jeudi Berne d'une modification des compétences concernant les frontaliers au chômage. Pour la Suisse, cette réforme devrait entraîner des coûts supplémentaires de plusieurs centaines de millions de francs.

Les discussions ont porté sur les questions de mise en œuvre de la libre circulation des personnes, dont les règlements modifiés par l’UE sur la sécurité sociale. La Suisse craignait qu’ils aient des répercussions considérables sur l’assurance chômage des frontaliers.

A l’avenir, l’Etat dans lequel la personne au chômage a exercé son dernier emploi, et non plus son pays de résidence, sera compétent pour le versement des allocations de chômage. Au premier trimestre 2026, la Suisse comptait, selon les chiffres de la Confédération, 413'320 frontaliers.

Selon les estimations du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires de 500 à 800 millions de francs par an. Le Conseil national demande au Conseil fédéral de rejeter cette modification.

/ATS


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