BKW s'empare d'un bureau d'architecture allemand

BKW poursuit ses emplettes. Après avoir récemment renforcé ses activités dans la production ...
BKW s'empare d'un bureau d'architecture allemand

BKW s'empare d'un des plus grands bureaux d'architecture d'Allemagne et renforce son pôle d'ingénierie du bâtiment.

Photo: Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE Photo: Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

BKW poursuit ses emplettes. Après avoir récemment renforcé ses activités dans la production d'électricité, l'énergéticien bernois développe son pôle d'ingénierie du bâtiment, en acquérant le cabinet d'architecture allemand Gerber Architekten.

Fondé en 1966 par Eckhard Gerber, le cabinet Gerber Architekten emploie près de 280 personnes et figure au rang des plus grands d'Allemagne, précise jeudi BKW, sans indiquer le montant de l'acquisition. Il dispose de bureaux à Dortmund, Hambourg, Berlin, Münster et Düsseldorf ainsi que d'autres succursales à l'étranger.

Sa gamme de services comprend l'architecture, l'urbanisme, l'architecture paysagère et l'aménagement intérieur. Gerber Architekten complète idéalement l'unité BKW Engineering et offre de nouvelles possibilités de collaboration sur des projets nationaux et internationaux, ajoutent les ex-Forces motrices bernoises.

Le réseau BKW Engineering représente le plus grand regroupement d'entreprises indépendantes d'ingénierie, d'architecture, d'expertise et de contrôle de l'espace germanophone. Il recense plus de 4400 collaborateurs répartis dans plus de 40 sociétés et 170 sites.

/ATS


 

Actualités suivantes

Le patron de Nvidia Jensen Huang démissionne

Le patron de Nvidia Jensen Huang démissionne

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 16:06

Le groupe fribourgeois Cremo accentue sa restructuration

Le groupe fribourgeois Cremo accentue sa restructuration

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 14:28

Comco: clôture du litige sur la fibre optique avec Swisscom

Comco: clôture du litige sur la fibre optique avec Swisscom

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 12:15

La population active a progressé de 0,5% au troisième trimestre

La population active a progressé de 0,5% au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 12:09

Articles les plus lus

Des colis particulièrement volumineux en Valais

Des colis particulièrement volumineux en Valais

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 10:42

La population active a progressé de 0,5% au troisième trimestre

La population active a progressé de 0,5% au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 12:09

Comco: clôture du litige sur la fibre optique avec Swisscom

Comco: clôture du litige sur la fibre optique avec Swisscom

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 12:15

Le groupe fribourgeois Cremo accentue sa restructuration

Le groupe fribourgeois Cremo accentue sa restructuration

Économie    Actualisé le 12.11.2026 - 14:28