BKW s'empare d'un bureau d'architecture allemand

BKW poursuit ses emplettes. Après avoir récemment renforcé ses activités dans la production d'électricité, l'énergéticien bernois développe son pôle d'ingénierie du bâtiment, en acquérant le cabinet d'architecture allemand Gerber Architekten.

Fondé en 1966 par Eckhard Gerber, le cabinet Gerber Architekten emploie près de 280 personnes et figure au rang des plus grands d'Allemagne, précise jeudi BKW, sans indiquer le montant de l'acquisition. Il dispose de bureaux à Dortmund, Hambourg, Berlin, Münster et Düsseldorf ainsi que d'autres succursales à l'étranger.

Sa gamme de services comprend l'architecture, l'urbanisme, l'architecture paysagère et l'aménagement intérieur. Gerber Architekten complète idéalement l'unité BKW Engineering et offre de nouvelles possibilités de collaboration sur des projets nationaux et internationaux, ajoutent les ex-Forces motrices bernoises.

Le réseau BKW Engineering représente le plus grand regroupement d'entreprises indépendantes d'ingénierie, d'architecture, d'expertise et de contrôle de l'espace germanophone. Il recense plus de 4400 collaborateurs répartis dans plus de 40 sociétés et 170 sites.

/ATS