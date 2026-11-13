Une panne mondiale touche la messagerie Outlook de Microsoft

Des dizaines de milliers d'utilisateurs ne pouvaient pas accéder à leurs e-mails jeudi en raison d'une panne majeure de la messagerie Outlook de Microsoft. L'entreprise américaine indique que les mesures pour résoudre le problème ne fonctionnent "pas comme prévu".

Le groupe a d'abord indiqué enquêter sur des signalements de panne "en Amérique", puis a précisé avoir "confirmé que le problème pouvait toucher la connexion au service Microsoft 365 pour tous les utilisateurs dans n'importe quelle région" du monde.

Selon le site de suivi des pannes Downdetector, la panne a touché les produits Microsoft dans 74 pays et territoires, dans l'ensemble de l'Amérique, ainsi que dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

"Nous recherchons sans relâche toutes les pistes pour limiter l'impact" pour les utilisateurs, a affirmé sur le réseau X Microsoft. "Nous avons mis en pause tous les déploiements. Nous délestons davantage l'infrastructure touchée et nous redémarrons les serveurs affectés afin de les remettre en service", a-t-elle ajouté.

Copilot, Claude et ChatGPT affectés

Microsoft 365 est un service qui regroupe notamment les applications comme Outlook et Teams. La panne perturbe aussi certaines fonctions des assistants d'intelligence artificielle (IA) qui se branchent sur les comptes Microsoft pour lire les e-mails ou consulter l'agenda.

Outre Copilot (l'assistant IA de Microsoft), Claude et ChatGPT ont aussi été affectés: Anthropic et OpenAI, qui les développent, ont signalé que leur assistant IA ne parvenaient plus à accéder aux services de Microsoft 365.

Aux États-Unis, environ 130'000 utilisateurs ont signalé des problèmes avec Outlook peu après 13h00, selon Downdetector. Dans un message publié peu après 18h00, l'entreprise a indiqué constater "un rétablissement limité", ajoutant chercher à rediriger le trafic des utilisateurs vers des serveurs non affectés.

La panne perturbe les communications de nombreux services publics.

Privé de messagerie électronique et vocale, le réseau hospitalier de l'université de l'Iowa a demandé à ses patients de passer par leur portail en ligne pour joindre leurs soignants.

/ATS