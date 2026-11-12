Genève: un saphir Romanov surpasse les estimations lors de sa vente

Un spectaculaire saphir Romanov de 197,80 carats, lié à la cour impériale de Russie, a fait grimper les enchères chez Sotheby's à Genève, en étant vendu 4,1 millions de francs, soit plus du double de son prix estimé.

Ce saphir de Ceylan d'un bleu vif, mesurant environ 3,5 cm sur 3 cm et entré dans la collection des Romanov au milieu du XIXe siècle, avait été estimé à 1,7 million par la maison d'enchères avant sa vente mercredi, rappelle Sotheby's.

Le saphir avait été acquis en 1927 par la grande amatrice de joaillerie et chanteuse d'opéra américaine d'origine polonaise Ganna Walska. Il était réapparu aux enchères en 1971, puis à Genève en 1992, avant que Cartier ne crée, en 2015, son actuelle monture en bracelet serti de diamants.

Le catalogue Fersman des joyaux de la Couronne russe, établi entre 1924 et 1926, révèle que ce saphir, alors serti par Fabergé dans une monture en diamants, était présenté en broche, selon Sotheby's.

Les bijoux "royaux et nobles" proposés lors de cette vente ont atteint un total de 15,3 millions de francs, a indiqué la maison d'enchères.

/ATS