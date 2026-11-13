Le nouveau tram lausannois sur les rails le 13 décembre

La mise en exploitation commerciale de la ligne de tramway entre Lausanne et Renens s'effectuera officiellement le dimanche 13 décembre prochain. Les Transports publics de la région lausannoise (tl) ont reçu le feu vert de l'Office fédéral des transports (OFT).

"Le tramway sera au rendez-vous du changement d'horaire national des transports publics du dimanche 13 décembre. L'OFT a délivré cette semaine les autorisations qui permettront aux tl d'exploiter la ligne et de transporter des personnes entre Renens-Gare et Lausanne-Flon", ont annoncé vendredi les tl dans un communiqué.

A sa mise en service, le tram circulera toutes les dix minutes pour un trajet complet d'un quart d'heure entre les deux terminus desservant un total de dix stations sur les communes de Renens, Prilly et Lausanne. La cadence sera portée à six minutes dans le courant de 2027, rappellent les tl.

Avec ses 45 mètres de long et ses 2,65 mètres de large, chaque rame pourra accueillir environ 300 personnes à bord. Les estimations tablent sur une fréquentation de 13 millions de voyageuses et voyageurs lors de la première année d'exploitation, détaillent-ils.

Fête inaugurale le 5 décembre

"Depuis le 4 octobre dernier, les marches à blanc ont démarré pour tester l'ensemble du système entre les infrastructures, les installations de sécurité et les procédures usuelles, jusqu'à la simulation d'un accident vendredi dernier. Les 34 conductrices et conducteurs du tramway disposaient déjà tous d'une expérience au volant des bus des tl et après l'obtention de leur permis de tram, ils s'aguerrissent chaque jour en accompagnant la montée en puissance de ce nouveau système de transport", expliquent les tl dans leur communiqué.

Pour marquer la mise en service officielle du tram lausannois flambant neuf, une grande fête est organisée une semaine avant, le samedi 5 décembre, sur la place de l'Europe, dans le quartier du Flon à Lausanne, annoncent les tl. Dès 11h00, une parade artistique précédera l'inauguration officielle dans une ambiance conviviale avec des animations et découvertes le long du tracé pour tout savoir sur le tram. De 13h00 à 17h00, le public pourra prendre le tram gratuitement et expérimenter en avant-première ce nouveau système de transport.

Tram toujours prioritaire

Dès le 13 décembre au matin, la ligne du tram - qui portera le numéro 5 dans le réseau des tl - sera alors intégrée dans l'offre de transport des zones 11 et 12 de la communauté tarifaire Mobilis. A cette même date, la ligne de bus 17 sera exploitée uniquement entre Renens et Villars-Ste-Croix, Croix-Péage, et la ligne 19 sera supprimée. Quant aux lignes 7 et 18, elles emprunteront la plateforme du tramway entre Galicien et Halle de Sébeillon, "gagnant ainsi en vitesse commerciale et en régularité en étant hors du trafic automobile", selon les tl.

Les tl insistent par ailleurs sur la sécurité. Le retour du tram nécessite l'adoption de nouvelles habitudes par l'ensemble de la population, préviennent-ils. Une vaste campagne d'information est déjà déployée sur tous les supports du réseau des tl - stations, rames, bornes, réseaux sociaux -, mais aussi dans les cinémas. Et de rappeler cette règle essentielle: le tram est toujours prioritaire, y compris sur les piétonnes et piétons.

/ATS