Des milliers de Portugais manifestent contre la crise du logement

Des milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Lisbonne et d'une trentaine d'autres villes du Portugal. Elles ont protesté contre la crise du logement, devenu un sujet majeur du débat public depuis plusieurs semaines.

Le Portugal est le pays de l'Union européenne où les prix du logement ont le plus augmenté par rapport aux revenus des ménages entre 2015 et 2025, l'indicateur mesurant cette évolution ayant bondi de 60,8% sur cette période, loin devant les Pays-Bas, qui arrivent en deuxième position avec une hausse de 34,3%, selon des données publiées cette semaine par l'office statistique Eurostat.

La mobilisation de samedi a été lancée à la suite de l'adoption par le Parlement portugais d'un projet de réforme visant notamment à simplifier et accélérer les expulsions de locataires.

Le texte proposé par le gouvernement de droite, qui ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée, a été voté en première lecture fin septembre grâce à l'abstention de l'extrême droite, alors même que l'Espagne était secouée par des manifestations après l'expulsion de son logement d'une octogénaire madrilène, par la suite décédée.

Depuis, à l'image des campements qui alors émergé dans plusieurs villes espagnoles, des militants pour le droit au logement au Portugal ont lancé un mouvement qui a tenté d'occuper des places emblématiques à Lisbonne et Porto, dans le nord du pays.

Ces protestataires se sont heurtés à l'intransigeance des autorités, et leurs campements ont été évacués de force par la police à plusieurs reprises.

/ATS