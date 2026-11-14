Pour l'acte V du mouvement social, des revendications variées

Protection des enfants et adolescents, opposition au "permis de tuer", salaires, moyens pour l'enseignement: différentes manifestations se tiennent de nouveau samedi en France pour l'acte V du mouvement contre la vie chère.

Différentes organisations de défense des droits humains vont notamment défiler contre la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. Ces dispositions reviennent, selon elles, à "un permis de tuer". Près de 50'000 personnes avaient déjà manifesté contre le 20 septembre dans toute la France.

Entre 50 et 60 cortèges sont attendus dans tout le pays, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui a prévu de mobiliser quelque 70'000 policiers et gendarmes, autant que les trois derniers samedis. Une source policière a indiqué à l'AFP qu'entre 30'000 et 60'000 personnes étaient attendues à Paris, dont possiblement "300 à 600 à risques".

La manifestation parisienne devait partir de la place de la République à 14h00 vers celle de la Nation en passant par Bastille, pour laisser la possibilité aux familles avec des enfants d'y quitter le défilé avant la fin et d'éviter les heurts avec la police émaillant régulièrement les dispersions.

Un mouvement qui "prend racine"

La coordination des gilets jaunes, qui contribue depuis le 17 octobre à l'organisation des samedis de manifestations contre la "vie chère", recensait vendredi après-midi sur son site internet 338 manifestations dans toute la France pour samedi.

A Paris, elle se joindra au cortège associatif, syndical et étudiant mais portera aussi ses revendications pour "changer la démocratie". "On n'a pas l'impression que le mouvement s'essouffle" mais qu'il "prend racine", a déclaré Benjamin Ball, membre de la coordination des gilets jaunes avant le début de la manifestation parisienne.

Pour Claire Bourdille, fondatrice du collectif enfantiste - qui lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et adolescents -, il y a "une convergence assez exceptionnelle", car la France vit "une crise institutionnelle multiple, qui concerne aussi le périscolaire, les écoles, l'aide sociale à l'enfance, la justice".

Les grandes villes

Dans d'autres grandes villes comme à Bordeaux, Toulouse ou Rennes se tiendront séparément des manifestations enfantistes et des cortèges syndicaux. Deux manifestations distinctes sont prévues à Marseille tandis qu'à Lyon, une manifestation se tiendra sur le climat et la jeunesse.

Mardi, une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue à l'appel de la CGT, à laquelle s'est jointe vendredi la CFDT pour le secteur public, après le refus gouvernemental de relever le point d'indice des fonctionnaires.

/ATS