Tous les produits de Microsoft à nouveau opérationnels

Les produits grand public de Microsoft ne sont plus affectés par les problèmes techniques rencontrés ...
Tous les produits de Microsoft à nouveau opérationnels

Plusieurs services cloud de Microsoft étaient perturbés depuis jeudi soir. Il s'agissait notamment du service d'abonnement Microsoft 365, du client de messagerie Outlook, du logiciel de visioconférence Teams et de l'assistant d'IA Copilot.

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Les produits grand public de Microsoft ne sont plus affectés par les problèmes techniques rencontrés par l'entreprise technologique, selon une mise à jour publiée samedi matin.

Vendredi, Microsoft a souligné que les problèmes techniques n'étaient liés ni à une cyberattaque ni à des agents d'intelligence artificielle (IA). Selon l'entreprise, ils étaient dus à un problème survenu lors d'une précédente mise à niveau de la capacité du réseau.

Plusieurs services cloud de Microsoft étaient perturbés depuis jeudi soir (heure suisse). Il s'agissait notamment du service d'abonnement Microsoft 365, du client de messagerie Outlook, du logiciel de visioconférence Teams et de l'assistant d'IA Copilot.

/ATS


 

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