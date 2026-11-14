Des milliers de personnes manifestent à Genève contre l'austérité

A Genève, des milliers de personnes ont manifesté samedi contre l'austérité à l'appel d'une large coalition qui regroupe des syndicats, des associations et les partis de gauche. En ligne de mire: les mesures d'économies budgétaires annoncées par les autorités.

Selon les organisateurs, les manifestants étaient entre 6000 et 7000, près de 5000 selon Keystone-ATS et 3500, selon la police genevoise. Aucun débordement n'a été signalé. Mireille Senn de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) se réjouit de la "très belle représentativité au sein du cortège".

Parti des Charmilles sur la rive droite, le cortège a rejoint au son des tambours le siège de l'Hospice général (HG), à Rive en passant par le Pont du Mont-Blanc. La mobilisation s'est terminée avec un concert d'un orchestre symphonique composé d'une cinquantaine de musiciens.

/ATS