L'Estonie va fermer sa frontière avec la Russie

L'Estonie a annoncé dimanche qu'elle allait entièrement fermer sa frontière avec la Russie après avoir déjoué in extremis une tentative d'incendie d'une usine de drones orchestrée selon elle par le renseignement militaire russe GRU.

"L'Estonie fermera tous les points de passage à la frontière estono-russe à compter du 1er décembre", a annoncé sur X le chef de la diplomatie estonienne, Margus Tsahkna. "La Russie doit comprendre que les actions hostiles contre l'Estonie ont des conséquences. Les tentatives d'intimidation, de déstabilisation ou de remise en cause de notre sécurité ne resteront pas sans réponse", a-t-il ajouté.

Les autorités estoniennes disposent selon lui "de preuves claires" impliquant le renseignement militaire russe (GRU) dans une tentative de sabotage commise dans la nuit de vendredi à samedi contre un fabricant de drones près de Tallinn.

Le Premier ministre Kristen Michal a lui-même fait état de cette attaque contre le fabricant de drones de reconnaissance et d'attaque Threod Systems.

/ATS