Plainte collective contre Booking.com: les Suisses y participent

Une plainte collective contre la plateforme de réservation en ligne Booking.com est désormais complète en Europe. Un grand nombre d'hôtels suisses s'y sont joints.

Dans un communiqué diffusé dimanche, Hotelleriesuisse indique que les plaignants réclament des dommages-intérêts pour l'utilisation durant des années de clauses de parité contraires à la libre concurrence. Au total, la plainte collective regroupe 18'135 hôtels dans 32 pays, dont plus de 800 sont suisses a précisé Hotelleriesuisse.

Le cercle des plaignants s'est considérablement élargi depuis le premier dépôt de plainte, fin janvier dernier. A l'époque, la fondation néerlandaise constituée à cet effet "Hotel Claims Alliance" avait fait état de 3087 hôtels participant à la plainte déposée devant le tribunal de district d'Amsterdam. Plusieurs centaines d'établissements suisses y participaient déjà.

La liste des plaignants est désormais complète. La fondation estime que le montant potentiel des dommages se monte à plusieurs milliards d'euros, y compris les intérêts.

Contraire à la libre concurrence

La plainte porte sur l'utilisation, depuis des années, d'une clause de parité par Booking.com qui oblige les établissements à ne pas proposer leurs chambres sur d'autres plateformes, ni sur leur propre site internet, à des prix plus avantageux ou à de meilleures conditions que sur le site Booking.com. Ce genre de clauses sont actuellement jugées contraire à la libre concurrence et sont interdites en Suisse depuis 2022.

Selon la fondation, une première audience devant le tribunal est attendue en 2027. Booking.com conteste les reproches.

/ATS