Encore un an de travaux pour le parc éolien Sur Grati (VD)

Le parc éolien "Sur Grati" devrait être opérationnel début 2028. Si les six éoliennes sont désormais montées sur les crêtes du Jura vaudois, il reste à achever la construction du poste électrique du Day, retardée par des recours.

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) avait demandé en juin l'arrêt de la construction de ce poste, situé sur la commune de Vallorbe, afin de traiter les oppositions. Celles-ci ont été levées fin septembre, mais il restait encore à attendre d'éventuels recours.

"Nous avons appris cette semaine que les recourants n'avaient pas saisi le Tribunal administratif fédéral. Nous allons donc pouvoir reprendre la construction du poste électrique, mais aussi la pose des câbles qui raccorderont les éoliennes à ce poste", indique Thierry Zeller, codirecteur général du groupe VOé, porteur du projet.

Ces travaux devraient durer jusqu'à la fin 2027. La mise en production commerciale des machines est ensuite attendue pour le premier trimestre 2028, avec environ une année de retard sur le planning initial.

Interrogé par Keystone-ATS, Thierry Zeller explique ce retard par les recours et la longueur des procédures. Des procédures qui, en plus, étaient distinctes entre celle liée au permis de construire et celle pour le raccordement électrique.

Chantier complexe

Le chantier des éoliennes s'est, lui, "très bien déroulé" malgré la complexité des travaux, relève le responsable. Parmi les principales difficultés, il cite le transport du matériel, avec de "très grandes pièces" à acheminer sur des pâturages situés à 1150 mètres d'altitude. Il rappelle aussi l'utilisation de grues "hors normes", dont une de 175 mètres pour monter les différents éléments des mâts.

Tandis que Vallorbe accueille le poste de transformation, les six éoliennes se trouvent sur les communes de Vaulion et Premier. Elles produiront environ 45 gigawattheures d'électricité renouvelable par an, correspondant aux besoins annuels d'environ 11'000 foyers. Une fois achevé, "Sur Grati" deviendra le deuxième parc vaudois après celui de Sainte-Croix, et le deuxième plus important de Suisse après celui du Mont-Crosin (BE).

"Nous nous réjouissons de mettre ces machines en production. Notre but consiste à produire une électricité locale et combler la production énergétique hivernale, apportant ainsi notre pièce à l'édifice de la Stratégie énergétique suisse 2050", conclut Thierry Zeller.

/ATS