Vin: les enchères de Beaune sans record après de maigres vendanges

Les enchères des Hospices de Beaune, rendez-vous du luxe et de la charité dans le centre-est de la France, ont atteint dimanche près de 14 millions d'euros. Le contexte est "compliqué" après les maigres vendanges dues aux canicules de cet été.

Le record des 29 millions d'euros établi en 2022 n'a donc pas été battu en raison du nombre restreint de fûts offerts cette année à la vente: 432, plus deux feuillettes (demi-fûts).

C'est proche des 358,5 fûts de 2021, le plus bas de l'histoire moderne des enchères, deuxième plus ancienne vente caritative de vin au monde, mais très loin des 817 fûts vendus en 2022.

Les recettes totales ont atteint 13,6 millions d'euros (chiffre provisoire), a indiqué le directeur des Hospices, Guillaume Koch, à la fin des enchères dimanche soir, se félicitant de ce montant obtenu malgré un "contexte compliqué".

Après six mois de quasi-sécheresse, la récolte a en effet été amputée de moitié environ dans les 60 hectares des Hospices de Beaune.

Des stocks "critiques"

Lot de consolation, la "pièce des présidents", un fût de 228 litres, a été adjugée 770'000 euros, soit près de 2700 euros la bouteille (sans les frais) à un Brésilien, acteur majeur de la vente.

Il s'agit d'un niveau très proche du record de 2021 de 810'000 euros, qui représente le troisième plus haut pour cette pièce dans l'histoire des enchères, nées en 1859.

Un autre enchérisseur a par ailleurs fait un don direct de 230'000 euros - hors enchères - aux deux associations contre les maladies rares à qui ira le bénéfice de la vente de ce fût. Cela fait un total théorique d'un million d'euros versés à ces associations, un "record" selon Sotheby's, opérateur de la vente.

Récolte famélique ou pas, "il y a toujours de la demande pour les bourgognes", a assuré à l'AFP Jérôme Flous, directeur technique de la maison Faiveley.

Les stocks, déjà victimes de récoltes modestes en 2024 et 2025, se réduisent comme peau de chagrin. "En 2027, on sera à un niveau pratiquement critique", a reconnu Laurent Delaunay, coprésident du comité des vins de Bourgogne, représentant l'interprofession.

/ATS