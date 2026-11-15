Manifestations à Prague contre la réforme du financement des médias

Entre 200'000 et 250'000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale tchèque Prague dimanche. Elles ont protesté contre le projet de suppression de la redevance audiovisuelle en République tchèque, ont indiqué les organisateurs.

Les participants ont répondu à l'appel de l'organisation One Million Moments for Democracy en se rassemblant sur la plaine de Letná, un vaste espace ouvert de la capitale tchèque.

L'exécutif souhaite remplacer l'actuel système de redevance finançant la télévision et la radio publiques tchèques par un financement assuré directement par le budget de l'État. Selon les critiques, cette réforme risque d'accroître la dépendance des médias publics à l'égard du pouvoir politique.

Les critiques mettent en garde contre le risque que la réforme du gouvernement de droite, dirigé par le milliardaire Andrej Babiš, ne place les médias audiovisuels publics sous son contrôle.

La coalition au pouvoir, composée du parti ANO d'Andrej Babis, du parti d'extrême droite SPD et de la formation eurosceptique La Voix des automobilistes, affirme pour sa part que le projet n'aura aucun impact sur l'indépendance rédactionnelle ni sur le contenu des programmes, tout en estimant que les diffuseurs publics doivent réduire leurs coûts.

Les manifestants brandissaient des pancartes portant des slogans tels que "Ne touchez pas aux médias" et "La liberté n'est pas acquise". Une autre pancarte proclamait : "Babiš veut la télévision d'État ? Alors il n'a qu'à partir à l'Est".

Alors que les arrivées se poursuivaient, les transports publics ont été paralysés, les quais et les rames de métro étant bondés. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement depuis d'autres villes en bus et en train dans la matinée. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu depuis la présentation du projet en avril.

/ATS