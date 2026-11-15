Manifestations à Prague contre la réforme du financement des médias

Entre 200'000 et 250'000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale tchèque Prague ...
Manifestations à Prague contre la réforme du financement des médias

Les manifestants à Prague se sont mobilisés dimanche contre le projet de surpression de la redevance audiovisuelle dans le pays.

Photo: KEYSTONE/AP/Michal Turek Photo: KEYSTONE/AP/Michal Turek

Entre 200'000 et 250'000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale tchèque Prague dimanche. Elles ont protesté contre le projet de suppression de la redevance audiovisuelle en République tchèque, ont indiqué les organisateurs.

Les participants ont répondu à l'appel de l'organisation One Million Moments for Democracy en se rassemblant sur la plaine de Letná, un vaste espace ouvert de la capitale tchèque.

L'exécutif souhaite remplacer l'actuel système de redevance finançant la télévision et la radio publiques tchèques par un financement assuré directement par le budget de l'État. Selon les critiques, cette réforme risque d'accroître la dépendance des médias publics à l'égard du pouvoir politique.

Les critiques mettent en garde contre le risque que la réforme du gouvernement de droite, dirigé par le milliardaire Andrej Babiš, ne place les médias audiovisuels publics sous son contrôle.

La coalition au pouvoir, composée du parti ANO d'Andrej Babis, du parti d'extrême droite SPD et de la formation eurosceptique La Voix des automobilistes, affirme pour sa part que le projet n'aura aucun impact sur l'indépendance rédactionnelle ni sur le contenu des programmes, tout en estimant que les diffuseurs publics doivent réduire leurs coûts.

Les manifestants brandissaient des pancartes portant des slogans tels que "Ne touchez pas aux médias" et "La liberté n'est pas acquise". Une autre pancarte proclamait : "Babiš veut la télévision d'État ? Alors il n'a qu'à partir à l'Est".

Alors que les arrivées se poursuivaient, les transports publics ont été paralysés, les quais et les rames de métro étant bondés. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement depuis d'autres villes en bus et en train dans la matinée. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu depuis la présentation du projet en avril.

/ATS


 
Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'NewsShowComments' de type N/A. Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'DisableTeads' de type N/A. Erreur de rendu non gérée dans 'NewsByTag' part: System.Exception: IceCube.ObjectTypeHasNoCategoryException: Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'Tags' de type System.Object. à IceCube.CustomObject.GetValueByNameRaw(String name) à IceCube.CustomViews.CustomViewParameter.GetCategorizationValue() à IceCube.BuiltInParts.Document.ParameterContainer.d__5.MoveNext() à IceCube.Common.GetDataViewByQuery(String strQuery, IEnumerable`1 prms) SELECT distinct top 5 d.objectid as ID,d.idnavigation,d.TextContent512 as TextContent,d.Title_Documents,d.RawImage,d.Image,d.createdate_documents FROM Document d inner join CategoryItemXObject o on d.ObjectID=o.ObjectID and o.CategoryItemID in (select n from @SelectedTagID) and o.CategoryItemID not in (2460, 2461, 2462) where d.ObjectID<>@ObjectID and d.IDZone=@Z and d.TypeID in (10004,10008) and d.Available_Document=1 and d.Published=1 and d.Visible_Document=1 order by d.createdate_documents desc à IceCube.Common.GetDataViewByQuery(String strQuery, IEnumerable`1 prms) à IceCube.BuiltInParts.Document.GetLiveValue(Int32 navID, Int32 zoneID, Dictionary`2 uiArgs) à IceCube.BuiltInParts.Document.Render(Int32 navID, Int32 zoneID, Dictionary`2 uiArgs) à IceCube.BuiltInParts.Document.RenderCall(ITemplate currentTemplate, Int32 navID, Int32 zoneID, SitePart sitePartID) à IceCube.Rendering.CallPartBlockInfo.ToString() Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'DisableTeads' de type N/A.

Actualités suivantes

L'Estonie va fermer sa frontière avec la Russie

L'Estonie va fermer sa frontière avec la Russie

Économie    Actualisé le 15.11.2026 - 17:33

Plainte collective contre Booking.com: les Suisses y participent

Plainte collective contre Booking.com: les Suisses y participent

Économie    Actualisé le 15.11.2026 - 14:54

Encore un an de travaux pour le parc éolien Sur Grati (VD)

Encore un an de travaux pour le parc éolien Sur Grati (VD)

Économie    Actualisé le 15.11.2026 - 11:37

Vols perturbés aux USA: câbles en cuivre vétustes en cause

Vols perturbés aux USA: câbles en cuivre vétustes en cause

Économie    Actualisé le 15.11.2026 - 08:19

Articles les plus lus