L'ère de l'intelligence artificielle (IA) est enthousiasmante mais comporte des risques, notamment entre les mains d'"acteurs malveillants", affirme lundi le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"En tant que banquiers centraux, nous devons garder en tête que les grandes opportunités sont rarement dénuées de risques", prévoit de déclarer Kevin Warsh dans un discours, selon le texte communiqué à l'avance à la presse.

Dans le cas de l'IA, "les risques, s'ils sont négligés, peuvent être extrêmement perturbateurs et coûteux sur le plan économique", doit-il ajouter à San Francisco (ouest), en ouverture de la conférence d'un groupe de travail qu'il a lui-même créé, sur la productivité et l'emploi.

Le patron de la Fed remarque que "l'IA générative donne du pouvoir à tous, y compris aux acteurs malveillants" qui pourraient s'en prendre "aux infrastructures critiques".

Kevin Warsh, qui a pris ses fonctions au printemps après avoir été désigné par Donald Trump, utilise le terme de "superintelligence" ou "SI", préféré par le président américain pour désigner la technologie.

"Les adversaires (des États-Unis, NDLR) vont-ils se presser d'utiliser l'IS, avec l'intention de nuire à notre économie ?" interroge-t-il notamment.

/ATS