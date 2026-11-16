Tesla annonce des investissements supplémentaires en Allemagne

Tesla a annoncé lundi investir 3 milliards d'euros supplémentaires dans son usine allemande de Grünheide. Celle-ci doit devenir "la plus avancée technologiquement" du groupe avec l'objectif de produire jusqu'à un million de robotaxis "Cybercab" par an.

Avec cette annonce, le constructeur de voitures électriques montre qu'il se démarque de la crise historique traversée par les constructeurs allemands, à commencer par Mercedes-Benz qui a décidé vendredi de suspendre tout nouvel investissement en Allemagne et envisage des fermetures d'usines.

Dans son unique usine européenne située dans le Brandebourg, région limitrophe de Berlin, Tesla va ainsi construire un nouveau bâtiment de production et des annexes, notamment une station de traitement des eaux usées.

"Nous créons ainsi les conditions pour faire de Grünheide l'usine Tesla la plus avancée technologiquement au monde", assure un communiqué du mastodonte américain.

"Surtout en période de difficultés économiques, c'est un signal fort: l'Allemagne est encore aujourd'hui un site attractif pour les grands investissements industriels", félicite le ministre-président social-démocrate (SPD) du Brandebourg Dietmar Woidke dans un communiqué.

Le début des travaux est prévu pour le premier semestre 2027 et le démarrage de la production pour 2029.

Pro AfD

A cet égard, Tesla veut recruter plusieurs centaines de personnes, alors que 2000 nouveaux employés ont déjà été embauchés à Grünheide ces derniers mois pour doubler la production de cellules de batterie, selon le communiqué.

En octobre, environ 12'600 personnes étaient employées sur le site inauguré en 2022, selon l'entreprise.

Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla, fait régulièrement polémique en Allemagne pour ses interventions en faveur de l'AfD, le parti d'extrême droite dans l'opposition.

Ces remarques, qualifiées d'ingérence, avaient joué un rôle dans la chute des ventes de Tesla sur le continent européen en 2025, qui se sont depuis redressées. En octobre, selon l'agence allemande de l'automobile (KBA), le constructeur représentait 1,2% des nouvelles immatriculations, une hausse de 291% sur un an.

Elon Musk est aussi accusé de saper la démocratie et le dialogue social au sein de l'usine allemande par le syndicat IG Metall, majoritaire dans les comités d'entreprise des autres constructeurs du pays mais pas à Grünheide.

/ATS