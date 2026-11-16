Sulzer décroche un contrat dans le pétrole au Venezuela

Sulzer a décroché un contrat avec North American Blue Energy Partners (NABEP), une société barbadienne de production pétrolière présente au Venezuela.

Dans le cadre de ce partenariat, le producteur winterthourois de conduites et de canalisations a été chargé de reconstruire une tour de traitement du pétrole brut sur le site de la ceinture de l'Orénoque.

L'ancienne installation avait été détruite lors d'un incident survenu en novembre 2025, précise NABEP dans un communiqué paru lundi. Le remplacement de cette tour constitue une étape importantes pour rétablir la capacité du Venezuela à traiter le pétrole brut.

Dans le cadre de cet accord, Sulzer fournira des technologies de séparation modernes et des équipements destinés à de nouvelles colonnes de traitement du pétrole brut, ainsi qu'à la modernisation des colonnes de pré-évaporation et de distillation sous vide au sein de l'installation de traitement Petrocedeño, située dans le complexe de Jose, près de Barcelona.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

/ATS