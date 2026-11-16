LNM: les cantons veulent réduire l'offre et les bateaux

Neuchâtel, Vaud et Fribourg veulent recentrer les activités et l'offre de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) pour garantir sa rentabilité. Seuls quatre bateaux bénéficieront d’une rénovation complète pour un coût de 20 millions de francs.

"Le nouveau modèle d'affaires a été élaboré pour assurer l'avenir de la LNM", qui connaît des difficultés financières ces dernières années, ont indiqué lundi les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Il prévoit une adaptation de l'offre en fonction de la fréquentation, une rénovation importante de la flotte et une évolution progressive de l'organisation de l'entreprise.

Par rapport aux investissements de 20 millions de francs, "la répartition des coûts entre les trois cantons reste à définir. Des contributions complémentaires d’autres partenaires publics ou privés seront également recherchées", ont précisé les cantons.

Le choix des bateaux sera du ressort de la compagnie, le maintien du bateau à vapeur historique étant également prévu, soit un total à terme de cinq bateaux.

/ATS