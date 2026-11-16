L'aéroport de Zurich teste des fauteuils roulants autonomes

L'aéroport de Zurich va tester des fauteuils roulants autonomes destinés à acheminer les passagers ...
L'aéroport de Zurich teste des fauteuils roulants autonomes

À l'aéroport de Zurich, quatre fauteuils roulants autonomes vont être testés pendant une phase test de trois ans.

Photo: Flughafen Zürich AG Photo: Flughafen Zürich AG

L'aéroport de Zurich va tester des fauteuils roulants autonomes destinés à acheminer les passagers à mobilité réduite jusqu'à la porte d'embarquement. Le dispositif doit permettre de soulager le personnel d'accompagnement, mais non de le remplacer.

Au cours d’une phase d’essais de trois ans, quatre fauteuils roulants autonomes seront mis en service, indique lundi l’aéroport de Zurich. Ils circuleront sur des itinéraires désignés dans la zone passagers où aucune carte d’embarquement, contrôle de sécurité ou de passeport n’est requis.

Avant le trajet, le personnel du service d'accompagnement expliquera aux passagers concernés comment les utiliser. Les fauteuils roulants conduisent ensuite les passagers de manière autonome sur un trajet fixe jusqu’à leur porte d’embarquement.

L’utilisation est volontaire et les passagers à mobilité réduite peuvent continuer à utiliser un accompagnement personnel. L'opération vise à permettre aux employés de consacrer plus de temps aux passagers nécessitant des soins plus intensifs. Le service est gratuit et est financé par les taxes aéroportuaires.

Bouton SOS

Grâce à plus de 30 capteurs, le fauteuil roulant peut analyser son environnement. Il détecte les obstacles et peut freiner automatiquement. Un bouton SOS permet au passager de demander de l’aide en cas de besoin.

Des fauteuils roulants autonomes sont déjà en service dans les aéroports de Munich, d’Amsterdam et de Rome. L’opération de test fait partie de divers projets d’automatisation du premier aéroport helvétique, qui a déjà mis en place des robots de nettoyage ou des navettes automatisées pour les employés.

/ATS


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