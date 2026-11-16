Le CHUV présente ses mesures contre les bactéries multirésistantes

La directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy, s'est rendue au CHUV ...
Le CHUV présente ses mesures contre les bactéries multirésistantes

Les patients des soins intensifs du CHUV sont dépistés chaque semaine pour des bactéries multirésistantes.

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy, s'est rendue au CHUV dans le cadre de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. Elle y a visité les soins intensifs qui ont présenté leurs mesures de lutte.

"L'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur car les microbes multirésistants sont de plus en plus fréquents", a déclaré Anne Lévy lundi devant les médias réunis à Lausanne. "Les hôpitaux universitaires jouent un rôle moteur dans le développement, l'évaluation et la diffusion des bonnes pratiques", a-t-elle souligné.

En Suisse, quelque 60'000 personnes contractent chaque année une infection au cours d'un séjour hospitalier, parfois causée par des germes particulièrement difficiles à traiter. Pour s'en prémunir, le CHUV mise sur une approche multidisciplinaire et associe des mesures de prévention avec un bon usage des antibiotiques. Le service des soins intensifs pratique ainsi un dépistage systématique des patients et observe des mesures particulières de nettoyage.

/ATS


 

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